Ціна нафти росте на заяві Президента США щодо Ірану

На світових торгах у понеділок, 5 березня, ціни на нафту ростуть на тлі заяв Президента США Барака Обами щодо перспектив відмови Ірану від ядерної програми.

Так, вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,26 долара, або на 1,24% - до 106,96 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,25 долара, або на 0,2%, - до 123,9 долара за барель.

Президент США заявив в неділю, що США та Ізраїль хочуть добитися відмови Ірану від ядерної програми дипломатичним шляхом, проте не виключають і військовий сценарій.

Крім того, на настрої інвесторів впливають повідомлення про те, що компанія Enbridge Inc. закрила нафтопровід в штаті Іллінойс після інциденту на нафтоперекачувальній станції, передає Bloomberg.