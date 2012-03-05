Енергокомпанії звітують за 2011 рік

«Центренерго» в 2011 році збільшило прибуток в 3,7 раза - до 35,2 млн. грн. Енергогенеруюча компанія ПАТ «Центренерго» (Київська обл.) у 2011 році збільшила чистий прибуток в 3,7 раза, або на 25,614 млн. грн., - до 35,230 млн. грн., у порівнянні з 2010 роком.

Про це сказано в повідомленні компанії, текст якого опублікований у бюлетені "Цінні папери України".

Минулого року активи компанії зросли на 0,9% - до 4 млрд. 316,612 млн. грн., власний капітал - на 2,5%, до 1 млрд. 864,012 млн. грн.

Сумарна дебіторська заборгованість «Центренерго» зросла на 40,08% - до 388,433 млн. грн., поточні зобов`язання зросли на 21,7% - до 1 млрд. 941,392 млн. грн.

Довгострокові зобов`язання компанії минулого року скоротилися на 41,7% - до 488,719 млн. грн.

Питання розподілу чистого прибутку за підсумками 2011 року внесене до порядку денного зборів акціонерів компанії, проведення якого заплановане на 6 квітня.

Довідка УНІАН. ПАТ «ГЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегорську, Змієвську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решту 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

«Центренерго» завершила 2010 рік з чистим прибутком 9,616 млн. грн., тоді як за підсумками 2009 року чистий збиток компанії становив 252,249 млн. грн.

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«Західенерго» завершило 2011 рік з прибутком 80,3 млн. грн. Енергогенеруюча компанія ПАТ «Західенерго» (м. Львів) завершила 2011 рік з прибутком 80,255 млн. грн. проти 186,747 млн. грн. збитку за підсумками 2010 року.

Про це сказано в повідомленні компанії, текст якого опублікований а бюлетені "Цінні папери України".

Минулого року активи компанії зросли на 7,6% - до 3 млрд. 408,388 млн. грн., власний капітал - на 29,6%, до 559,356 млн. грн.

Сумарна дебіторська заборгованість «Захвденерго» скоротилася на 6,6% - до 595 млн. грн., поточні зобов`язання зросли на 4,9% - до 2 млрд. 404,743 млн. грн.

Довгострокові зобов`язання компанії минулого року зросли в 2,2 раза - до 429,097 млн. грн.

Питання розподілу чистого прибутку за підсумками 2011 року внесене до порядку денного зборів акціонерів компанії, проведення якого заплановане на 28 березня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західенерго» експлуатує три теплові електростанції – Ладижинську, Добротвірську і Бурштинську (сумарна потужність – 4700 МВт).

Статутний фонд ПАТ «Західенерго» становить 127 млн. 905 тис. 410 грн., номінал акції – 10 грн.

70,91% акцій генеруючої компанії володіє приватний енергохолдинг ДТЕК.

«Західенерго» у 2010 році скоротило чистий збиток у 2 рази в порівнянні з 2009 роком – до 186,747 млн. грн.

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«Донбасенерго» у 2011 році скоротило чистий збиток у 5,4 раза - до 27,5 млн. грн. Енергогенеруюча компанія ПАТ «Донбасенерго» (м. Донецьк) в 2011 році скоротила чистий збиток у 5,4 разп, або на 120,408 млн. грн., - до 27,530 млн. грн., у порівнянні з 2010 роком.

Про це сказано в повідомленні компанії, текст якого опублікований у бюлетені "Цінні папери України".

Минулого року активи компанії зросли на 13,7% - до 3 млрд. 80,471 млн. грн., власний капітал - на 1,5%, до 681,861 млн. грн.

Сумарна дебіторська заборгованість «Донбасенерго» зросла на 20,5% - до 533,284 млн. грн., поточні зобов`язання зросли на 32,7% - до 1 млрд. 742,328 млн. грн.

Довгострокові зобов`язання компанії минулого року скоротилися на 10,2% - до 620,171 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов`янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Статутний фонд ПАТ «Донбасенерго» становить 236 млн. 443,01 тис. грн.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

Компанія у 2010 році збільшила чистий збиток у 4,4 раза в порівнянні з 2009 роком – до 147,938 млн. грн.