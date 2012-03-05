Гуртові ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень зросли на 2,2%

З 27 лютого по 5 березня 2012 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,2-3,3% (в середньому на 2,2%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95»(м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 27 лютого по 5 березня 2012 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 2,0%, або 240 грн./тонна, – до 12 370 грн./тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 3,3%, або 390 грн./тонна, – до 12 420 грн./тонна;

на бензин А-95 – збільшилися на 2,2%, або 280 грн./тонна, – до 13 000 грн./тонна;

на дизельне пальне – збільшилися на 1,2%, або 120 грн./тонна, – до 10 650 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» було створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Верхню межу цінового коридору на бензин і дизпальне збільшено на 10 копійок