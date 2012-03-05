У Києві схвалено концепцію Міського енергетичного плану

Дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку Києва схвалив Концепцію Міського енергетичного плану, яку під час засідання презентували керівництво Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження спільно з розробниками проекту Концепції - ТОВ «Енергосервісна компанія «Екологічні системи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, директор проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» міжнародної технічної допомоги «International Resources Group» Вільям ТАКЕР ознайомив членів Дорадчого комітету з очікуваними результатами впровадження реформи теплозабезпечення в інших містах України та відзначив спрямованість проекту на реалізацію заходів з енергозбереження саме у Києві.

До обговорення долучилися голова постійної комісії житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Юрій БОНДАР, директор Інституту технічної теплофізики НАН України Анатолій ДОЛИНСЬКИЙ, директор з розвитку інвестицій інжинірингової компанії ПрАТ «СТЕК» Микола РОМАНЕЦЬ.

Директор Інституту промислової екології Олександр СІГАЛ рекомендував врахувати екологічну ситуацію у місті під час формування проектів і використовувати альтернативні види палива.

Як повідомляв УНІАН, Дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку Києва створено розпорядженням КМДА від 16 листопада 2011 р.

Комітет покликаний забезпечити енергетичну та екологічну безпеку міста, реалізувати основні пункти енергетичної політики. До його складу увійшов 41 фахівець, а очолив комітет перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Згідно з розпорядженням КМДА комітет координуватиме дії учасників міського енергетичного ринку під час розробки та реалізації Концепції міської енергетичної політики та довгострокового плану сталого енергорозвитку столиці.

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