Статутний капітал «Нафтогазу» збільшено на 6 млрд.грн.

Кабінет міністрів України своєю постановою вирішив збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 6 млрд. грн. шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100% акцій у власності держави.

Відповідна постанова Кабміну №139 від 22 лютого оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству фінансів доручено здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі 6 млрд. грн. з терміном обігу 10 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище від 9,5% річних, і внести їх від імені держави в оплату додаткових акцій НАК «Нафтогаз України».

Проте, своєю постановою №170 від 5 березня Кабмін змінив ці умови – термін обігу скорочено до трьох років (замість 10) і процентну ставку змінено на рівні не вище від 9,95% річних (замість 9,5%).

Разом з тим Кабмін доручив НАК «Нафтогаз України» забезпечити використвання одержаних ОВДП у господарській діяльності відповідно до статуту компанії.

Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено ухвалити рішення про приватне розміщення додаткових акцій НАК «Нафтогаз України», випущених згідно з пунктом 1 цієї постанови, і забезпечити здійснення заходів, пов`язаних з виконанням цієї постанови.

Іншою постановою (№140 від 22 лютого) уряд завершив попереднє збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2011 р. Кабмін затвердив зміни до Статуту НАК «Нафтогаз України» у зв`язку із збільшенням статутного капіталу на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Раніше, 23 травня, Кабмін збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн. Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики терміном обігу 5-7 років. Процентна ставка за облігаціями не повинна перевищувати 9% річних.

Нагадаємо, капіталізувати «Нафтогаз України» за рахунок випуску ОВДП уряд почав ще влітку 2009 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.