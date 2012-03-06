На ринку нафти коригування: після зростання напередодні ціни падають

На світових торгах у вівторок, 6 березня, ціни на нафту знижуються після зростання напередодні на тлі напруженості ситуації навколо Ірану.

Так, вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,1 долара, або на 0,09% - до 106,62 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,23 долара, або на 0,19%, - до 123,57 долара за барель.

У понеділок нафта подорожчала в середньому на 0,1 долара на тлі заяв президента США Барака Обами про те, що США та Ізраїль хочуть добитися відмови Ірану від ядерної програми дипломатичним шляхом, проте не виключають і військовий сценарій, передає Bloomberg.

Крім того, учасники торгів продовжують відігравати заяви прем`єра Держради КНР Вень Цзябао, зроблені днем раніше, про те, що уряд Китаю планує забезпечити темпи зростання національної економіки в 2012 році на рівні 7,5% після зростання на 9,2% роком раніше.