Україна ніколи не погодиться з вимогою МВФ підвищити ціну газу - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує неприйнятність вимоги Міжнародного валютного фонду підвищити ціну на газ для населення на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Міжнародного жіночого дня.

«Вимога МВФ підняти ціну на газ для населення на 50% є неприйнятною», - заявив В.ЯНУКОВИЧ. «Ми на це не погодилися і ніколи не погодимося», - додав він.

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Нагадаємо, МВФ у 2011 році заморозив фінансову допомогу Україні, коли вона відмовилася підвищити тарифи до ринкового рівня, щоб збалансувати фінансове становище "Нафтогазу" і скоротити бюджетні дотації йому.

Рада директорів МВФ у липні 2010 року схвалила програму stand-by, у рамках якої пообіцяла виділити до кінця 2012 року 15,5 мільярда доларів для підтримки реформ українського уряду. Планувалися щоквартальні транші у розмірі близько 1,5 мільярда доларів кожен. Проте через невиконання Києвом узятих на себе зобов`язань невикористаними залишаються близько 10 мільярдів доларів.