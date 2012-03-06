МНС прогнозує встановлення НБК над об'єктом «Укриття» до кінця 2015 року

Міністерство надзвичайних ситуацій прогнозує завершення робіт з монтажу нового безпечного конфайменту і установку його в проектне положення над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС до кінця 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у вівторок голова Держагентства з управління Зоною відчуження Володимир ХОЛОША.

«У середині 2015 року монтаж конструкції арки буде завершено, і до кінця 2015 року вона має бути поставлена в проектне положення і загерметизована», - сказав голова відомства.

При цьому він повідомив, що початок монтажу конструкції заплановано на квітень 2012 року.

В.ХОЛОША підкреслив, що Держагентство упевнене у тому, що зазначені роботи будуть виконані до кінця 2015 року, оскільки в контракті з концерном «Новарка» жорстко обумовлені терміни введення об`єкту в експлуатацію.

«У контракті узгоджені базові графіки і це вселяє оптимізм, що НБК буде споруджено своєчасно», - сказав чиновник.

Він також уточнив, що, за останніми оцінками, вартість спорудження НБК оцінюється в 980 млн. євро. При цьому к контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн. євро.

Відповідаючи на запитання, чи має в своєму розпорядженні концерн на даний час необхідний фінансовий ресурс для своєчасного виконання робіт, В.ХОЛОША нагадав, що за підсумками торішньої асамблеї донорів, яка проходила в Києві у квітні, ЄБРР, як розпоряднику фонду «Укриття», вже вдалося акумулювати необхідну суму обсягом 740 млн. євро, з яких значна частина коштів буде направлена на фінансування робіт з будівництва НБК.

Голова Держагентства повідомив, що на грудневій асамблеї донорів Україна одержала відповідні запевнення з боку ЄБРР.

В.ХОЛОША також уточнив, що, за оцінками агентства, частка українського субпідряду у виконанні робіт зі спорудження НБК становитиме в межах 30%, а на будівельно-монтажних роботах буде задіяно від 2,5 до 3 тис. працівників.

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