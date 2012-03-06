Побоювання щодо екологічних ризиків під час видобування сланцевого газу перебільшені - експерт

Паніка і побоювання щодо екологічних ризиків під час видобування сланцевого газу видаються перебільшеними. Таку думку висловив аналітик з товарних ринків Erste Group Рональд ШТЕФЕРЛЕ в огляді, переданому агентству УНІАН.

Він наголосив, що видобуток сланцевого газу в Європі стрімко розвивається. Наступне покоління використовуватиме метод видобування «чистої фракції», який дозволить істотно знизити екологічні ризики, підвищити експлуатаційний рівень і таким чином зробити видобування сланцевого газу ефективнішим, економічно вигідним і екологічно чистим. При цьому впевненість, що викопні види палива може бути швидко замінено альтернативними джерелами енергії, здається ілюзією, особливо на тлі поточних обсягів інвестицій і деяких політичних заяв. «Таким чином, нові екологічні стандарти методів видобування мають реальні шанси у найближчому майбутньому», - вважає Р.Штеферле.

За словами аналітика, тренди у видобутку нафти у США наочно ілюструють інноваційний потенціал галузі. Видобування нафти, яке була знижене з 1970 року, значно зросло, особливо у порівнянні з 2008 роком. Причина цього – видобуток нафти з горючих сланців. За даними найбільших виробників сланцевої нафти, видобуток стає рентабельним при ціні від 60 доларів за баррель. При ціні звичайної нафти у 100 доларів за баррель (марка WTI) попит на нові джерела видобування зрозумілий. Очікується, що сланцева нафта найближчими роками матиме велике значення у Європі.

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Як повідомляв УНІАН, Державна служба геології і надр (Держгеолслужба) України спільно з Національною акціонерною компанією «Надра України» 23 лютого 2012 року відкрили Український геологічний науково-виробничий центр (Укрнаукагеоцентр) у Полтаві.

Комерційна і наукова діяльність центру грунтуватиметься на численних розробках комплексних проектів для підприємств. Це, зокрема, наукове обгрунтування і вдосконалення методик, інструкцій і положень для геологорозвідувальних робіт на нафту, газ та інші корисні копалини; проведення науково-лабораторних досліджень кернового матеріалу; проведення наукових, комплексних, петрофізичних, петрографічних, палеонтологічних та ін. досліджень; моніторинг підземних вод; моніторинг екзогенних геологічних процесів; впровадження у виробництво новітніх технологій, устаткування, матеріалів, поширення передового досвіду у галузі розвідки і видобутку вуглеводнів шляхом проведення науково-практичних семінарів, конференцій з питань раціонального надрокористування тощо.