ДТЕК сконцентрував 95,4% шахти «Білозерська»

Управляюча компанія енергохолдингу ДТЕК DTEK Holdings B.V. (Нідерланди) придбала корпоративні права товариства з додатковою відповідальністю «Шахта «Білозерська».

Про це УНІАН повідомили у прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, в результаті угоди частка ДТЕК у статутному капіталі ТДВ «Шахта Білозерська» становить 95,4%.

В енергохолдингу відзначили, що придбання шахти «Білозерська» стало логічним продовженням зусиль ДТЕК щодо відтворення ефективного виробничого комплексу з видобутку вугілля Добропілля.

«Шахта посідає своє місце у вертикально інтегрованому ланцюжку ДТЕК, буде розроблено план її стратегічного розвитку в рамках блоку видобутку і збагачення вугілля компанії. З 2008 по 2011 рік в ТДВ сталося падіння видобутку більш ніж на 0,5 млн. тонн. Очікується, що завдяки інвестиціям ДТЕК шахта перевищить мільйонний рубіж видобутку вже наступного року, а в 2014 році рівень видобутку буде доведено до 1,35 млн. тонн», - наголошується в повідомленні.

Таким чином, після зазначеної операції енергохолдинг об`єднав всі активи колишнього державного об`єднання «Добропіллявугілля».

Нагадаємо, що контроль над більшою частиною активів «Добропіллявугілля» ДТЕК одержав в січні 2011 року шляхом довгострокової оренди 5 шахт об`єднання з допоміжними підрозділами.

До цього власником ТОВ «Шахта «Білозерська» було ТОВ «Екойл» (м. Київ), яке у квітні 2011 року заявило про намір продати 89,03%-у частку компанії, що належить йому, за 622,71 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднуюче десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропілялвугілля», концесійні підприємства «Ровенькиантрацит» і «Свердловськантрацит» і п`ять збагачувальних фабрик.

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