Лисичанський НПЗ зупинив установку первинної переробки нафти

ПАТ «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганська обл.) у рамках підготовки до ремонту устаткування розпочав роботи із зупинки технологічних об`єктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «ТНК-BP Комерс».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, 4 березня, слідуючи спеціально розробленому графіку, зупинено установку первинної переробки нафти.

Зупинні роботи планується завершити орієнтовно у середині березня. До цього часу Лисичанський НПЗ продовжить переробляти залишки сировини, а одержані нафтопродукти буде реалізовано на українському ринку.

У березні установка поліпропілену продовжить роботу і буде завантажена привезеною сировиною (пропан-пропіленова фракція).

Співробітники ЛИНИКу працюють у звичному режимі, одержують усі передбачені Колективним договором виплати і пільги.

У період зупинних і ремонтних робіт особлива увага приділяється питанням запобігання і недопущення порушень правил охорони праці та промислової безпеки.

Нагадаємо, що з 1 березня поставки нафти на завод було припинено.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з тим, що нафтопереробка в Україні продовжує генерувати збитки, компанія ТНК-ВР ухвалила рішення припинити поставку сировини на Лисичанський НПЗ вже з 1 березня ц.р. НПЗ зупиняється на поточний ремонт.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) – другий за потужністю в Україні завод, здатний щороку переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПАТ «ЛИНИК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.