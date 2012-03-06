НКРЕ визначилась з порядком доступу до ГТС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), обприлюднила доопрацьований проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України».

Відповідний документ розміщено на сайті регулятора.

Основним принципом, покладеним в основу цього нормативно-правового акту, є забезпечення рівних прав доступу всіх суб`єктів ринку природного газу до Єдиної газотранспортної системи України.

Як наголошується в аналізі документа, прийняття порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України сприятиме захисту прав та інтересів кожного учасника газового ринку; встановленню послідовних і прозорих процедур надання замовникам послуг з транспортування природного газу магістральними і розподільними газопроводами, зберігання газу, приєднання об`єктів систем газопостачання замовників до магістральних і розподільчих газопроводів; підвищенню взаємної відповідальності газодобувних, газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних підприємств і споживачів газу.

Метою ухвалення проекту регуляторного акту є виконання положень Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу».

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО повідомив, що комісія планує затвердити порядок надання доступу до газотранспортної системи до квітня.

Проект відповідного порядку було розроблено комісією ще в березні 2011 року і він проходив процедури відповідного узгодження. Проте у зв`язку з реорганізацією ряду органів державної влади, зокрема й НКРЕ, виникла необхідність повторного проходження узгоджувальних процедур.