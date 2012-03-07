Нафта дорожчає на статданих із США

На світових торгах в середу, 7 березня, ціни на нафту зростають на даних Американського інституту нафти (API), які свідчать про зниження запасів бензину в країні.

Так, вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,4 долара, або на 0,38% - до 105,1 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,34 долара, або на 0,28%, - до 122,32 долара за барель.

API минулої ночі повідомило, що запаси бензину в США за минулий тиждень знизилися на 2,25 мільйона барелів. У той же час Міністерство енергетики США в середу може повідомити про їх зростання за той же період на 1,6 мільйона барелів, передає Bloomberg.