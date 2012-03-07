Президент підписав закон, що дозволить спростити збільшення статутного капіталу «Нафтогазу»
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Даним законом внесено зміни до статті 23: «У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у випадках, передбачених законом)».
У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що відповідні зміни спростять порядок збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” та придбання акцій компанії.
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