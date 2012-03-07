«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за імпортований у лютому газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сьогодні, 7 березня, перерахувала ВАТ «Газпром» близько 1,3 млрд. дол. США за імпортований у лютому природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2012 року становить близько 416 дол. США.

За умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за тис. куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

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