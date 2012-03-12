Болгарія виплатила борг за Бургас-Александруполіс і може офіційно вийти з проекту

Болгарія розрахувалася за всіма зобов`язаннями за проектом будівництва нафтопроводу Бургас-Александруполіс і має право офіційно вийти з проекту, повідомляє болгарське агентство Novinite з посиланням на заяву міністра фінансів країни Симеоно ДЯНКОВА.

Як передає РІА «Новости», Росія, Болгарія і Греція підписали міжурядову угоду про будівництво майже 300-кілометрового нафтопроводу в 2007 році. Для реалізації проекту сторони 6 лютого 2008 року зареєстрували компанію Trans-Balkan Pipeline B.V. Росії в ній належить 51%, Болгарія і Греція порівну ділять 49%. Учасниками проекту з російської сторони є "Транснефть", "Роснефть"и "Газпром нефть".

Керівництво Болгарії в грудні заявило про намір припинити дію міжурядової угоди за проектом будівництва трансбалканського нафтопроводу. ДЯНКОВ тоді повідомив, що уряд країни прийняв рішення припинити участь у проекті, порахувавши його економічно невигідним.

У повідомленні наголошується, що внесок Болгарії за 2008 рік склав 1,421 мільйона євро і був виплачений того ж року. Внесок за 2009 рік налічував 4,876 мільйона євро, за 2010 - 1,323 мільйона євро. Вони обидва були виплачені на початку лютого цього року.

Внесок Болгарії за 2011 рік склав 171,5 тисяч євро і був виплачений на початку 2011 року.

Нафтопровід потужністю 35 мільйонів тонн за рік з можливим розширенням до 50 мільйонів тонн передбачалося прокласти з порту Бургас на Чорному морі в порт Александруполіс на Егейському морі. Бургас-Александруполіс, як і конкуруючий з ним нафтопровід Самсун-Джейхан, призначений для транспортування нафти сушею в обхід переобтяжених чорноморських проток Босфор і Дарданелли.

Російська "Транснефть" на початку лютого одержала від Болгарії 4,7 мільйона євро в рахунок погашення боргу за проектом будівництва нафтопроводу, неоплаченими залишалися відсотки по боргу. На кінець минулого року сумарний борг Болгарії за проектом Бургас-Александруполіс становив близько 6 мільйонів євро.