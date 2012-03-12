Китайська статистика обвалила ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 12 березня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих з Китаю.

Так, вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,57 долара, або на 0,53% - до 106,83 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,63 долара, або на 0,5%, - до 125,35 долара за барель.

У минулу суботу стало відомо, що дефіцит торгового балансу КНР в лютому досяг 31,48 мільярда доларів, значно перевищивши прогнози аналітиків в 5,35 мільярда доларів, передає Bloomberg.