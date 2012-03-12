Міненерговугілля: газ споживачам відпускається за фіксованими цінами

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України наголошує, що газ споживачам відпускається за фіксованими цінами. У разі виявлення порушень у цій сфері міністерство залишає за собою право звернутись до контролюючих органів для відповідної реакції.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Міненерговугілля повідомляє, що відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», тарифи на газ для споживачів регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Складовими кінцевих цін на природний газ для споживачів України є тарифи на транспортування, розподіл і постачання природного газу.

Згідно з Постановою НКРЕ № 129 від 28 грудня 2011 р., граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом установлено на рівні 3509,00 грн. за 1000 м куб. Гранична ціна – 4714 грн. за 1000 м куб.

Згідно з Постановою НКРЕ № 130, граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом встановлено на рівні 3509,00 грн. за 1000 м куб.

Згідно з Постановою НКРЕ № 131, загальний тариф на транспортування природного газу установлено в розмірі 305,60 грн. за 1000 м куб. без урахування податку на додану вартість. Розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" установлено в розмірі 106,90 грн. за 1000 м куб. без урахування податку на додану вартість. Тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, установлено у розмірі 265,10 грн. за 1000 м куб. без урахування податку на додану вартість, нагадує прес-служба.