Верховна Рада 16 березня заслухає звіт ТСК щодо газових угод 2009 року

Ве рховна Рада у п’ятницю, 16 березня, заслухає звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин підписання газових угод було створено 17 березня 2011 року.

Ця ТСК мала розслідувати обставини виникнення заборгованості промислово-фінансової корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Російської Федерації в сумі 198 млн. доларів та перед ВАТ "Газпром" в сумі 84 млн. доларів та надання державних гарантій про їх погашення; розслідувати обставини проведення переговорів, погодження умов і підписання Контракту купівлі-продажу природного газу та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" від 19 січня 2009 року на предмет наявності ознак державної зради в діях колишнього прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата Інну БОГОСЛОВСЬКУ (фракція Партії регіонів), заступником народного депутата Юрія ЛИТВИНА (фракція Народної партії).