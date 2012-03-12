Україна через холоди збільшила споживання електроенергії на 9,5%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в лютому на тлі аномальних холодів зросло на 9,5%, або 1,599 млрд. кВт/год., порівняно з лютим 2011 року – до 18,523 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого місяця обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 5,5%, або 741,8 млн. кВт/год., порівняно з лютим 2011 року – до 14,182 млрд. кВт/год.

Найбільше зростання обсягів споживання в лютому було зафіксоване у групі споживачів "населення". Побутові абоненти минулого місяця збільшили споживання на 13%, або 468,7 млн. кВт/год. – до 4,074 млрд. кВт/год. Питома вага споживання електроенергії населенням в загальній структурі споживання в лютому ц.р. зросла до 28,7% порівняно з 26,8% в лютому 2011 року.

Промислові підприємства минулого місяця збільшили споживання електроенергії на 1,1%, або 66,4 млн. кВт/год., порівняно з лютим 2011 року – до 6,102 млрд. кВт/год. Підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 1,5%, або 46 млн. кВт/год., – до 3,017 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства в лютому збільшили споживання електроенергії на 0,5% – до 939,4 млн. кВт/год., комунально-побутові збільшили на 6%, – до 1,927 млрд. кВт/год.

В цілому в січні-лютому ц.р. обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 0,8%, або 215,7 млн. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2011 року – до 36,451 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, за підсумками січня цього року в Україні спостерігалося скорочення енергоспоживання на 0,9%, або 132,1 млн. кВт/год., порівняно з січнем 2011 року – до 14,166 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), зросло на 2%, або 3,738 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 187,647 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 2,4%, або 3,483 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 150,967 млрд. кВт/год.

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