Клюєв: Україна готова створити газовий консорціум з Росією

Україна готова створити двосторонній українсько-російський газовий консорціум у разі надходження «вигідної» пропозиції.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій КЛЮЄВ, повідомляється на сайті відомства.

«Якщо на двосторонній основі будуть однозначно вигідні для України пропозиції, то все може бути. Найважливіше – наші національні інтереси. А вони полягають в тому, щоб транзит російського газу до Європи гарантовано здійснювався саме через Україну, а не в обхід, і в подальшій перспективі, і якомога більших об'ємах», - сказав він.

При цьому А.КЛЮЄВ відзначив, що тристоронній консорціум з модернізації української газотранспортної системи (ГТС) за участю представників України, Росії і Євросоюзу є кращим, ніж двосторонній.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори щодо зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

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