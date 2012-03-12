Росія може підняти з 1 квітня експортне мито на нафту до 461,7 дол. за тонну

Експортне мито на російську нафту з 1 квітня 2012 року може підвищитися на $47,3-50,5 - до $458,5-461,7 за тонну з $411,2 за тонну в березні. Це випливає з середньої ціни моніторингу Мінфіну і Мінекономрозвитку РФ і формули розрахунку експортного мита відповідно до режиму оподаткування нафтової галузі «60-66».

«Середня ціна на нафту з моніторингу за період з 15 лютого по 11 березня склала $123,2 долара. Якщо за три дні вона буде в діапазоні $122 -127 за барель, то остаточна ціна складе $123,03 -123,74», - повідомив агентству «Прайм» експерт Мінфіну Олександр САКОВИЧ.

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 квітня може підвищитися до $239,9-242,2 за тонну з нинішніх $204,4 за тонну.

Експортне мито на нафтопродукти з 1 квітня може скласти $302,6-304,7 за тонну. Мито на експорт нафтопродуктів в березні перебуває на рівні $271,4. Підвищене мито на бензин складе $ 412,7-415,5 за тонну проти березневих $370,1.