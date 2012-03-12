Хорошковський має забезпечити стабільність цін на пальне. Азаров доручив

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем'єр-міністру України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ розпочати традиційні консультації з учасниками ринку для визначення ефективних заходів з метою забезпечити стабільність цін на автомобільне пальне в поточному році.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, зокрема, глава уряду вважає за необхідне відпрацювати алгоритм нівелювання коливань цін на нафту, які демонструють періодичне підвищення і зниження.

М.АЗАРОВ доручив вжити всіх необхідних заходів з метою запобігання необґрунтованому завищенню цін на ринку пального і з метою забезпечення весняної посівної кампанії за стабільними, прийнятними для селян цінами.

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