Попит на сировину підняв ціну нафти

На світових торгах у вівторок, 13 березня, ціни на нафту ростуть на тлі очікувань інвесторів збільшення попиту на "чорне золото".

Так, вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,59 долара, або на 0,55% - до 106,93 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,74 долара, або на 0,59%, - до 126,08 долара за барель.

З оптимізмом інвестори чекають нових статданих зі США. Так, Міністерство торгівлі США у вівторок представить дані по роздрібних продажах у країні за лютий поточного року. За прогнозами аналітиків, в звітному місяці відбулося зростання продажів на 1,1% після їх збільшення на 0,4% місяцем раніше, передає Bloomberg.