Казахстан прийняв рішення в найкоротший термін зайнятися розробкою сланцевого газу

Казахстан приступає до геологічної розвідки сланцевого газу на своїй території навколо великих вугільних родовищ. Це випливає з доручення прем'єр-міністра республіки Каріма Масімова, яке він дав на засіданні уряду у вівторок.

"Нам треба знайти ресурси, опрацювати і в найкоротший термін провести геологорозвідувальні роботи щодо сланцевого газу навколо вугільних родовищ, які дуже схожі на польські - може Карагандинська область, може Павлодарський басейн, може ще якісь місця. У прискореному порядку провести такі розробки", - доручив глава уряду.

Масімов вважає, що "зараз з відкриттям нових технологій з розробки сланцевого газу в багатьох країнах електроенергетична, енергетична політика змінюється".

Зокрема, за його даними, в США ціна газу впала в три рази, відповідно з цим змінилася "вся енергетична політика, конкурентоспроможність промисловості".

Масімов пообіцяв, що на проведення геологорозвідувальних робіт з пошуку сланцевого газу "навіть з резерву (уряду) ми готові гроші виділити, аби швидше (почати ці роботи)".

"Треба якогось досвідченого партнера знайти з розробки сланцевих газів", - запропонував глава уряду, передає РІА "Новости".