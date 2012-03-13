Азаров сподівається на розуміння Росією несправедливості щодо України

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що розуміння несправедливості ціни на газ підштовхне Росію до перегляду газових контрактів з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з ходом будівництва станції метро «Іподром» у Києві.

«Нас чекає зараз продовження тих важких переговорів, які Президент і уряд ведуть з російськими партнерами. І ми сподіваємося, що розуміння несправедливості цього контракту і його негативного впливу на наші двосторонні відносини і згубного впливу на економіку, нарешті, спонукають наших партнерів на компроміс», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в лютому 2012 року Україна заплатила Російській Федерації за спожитий газ 1 млрд. 200 млн. доларів. У зв'язку з цим прем'єр зазначив, що за цю суму можна побудувати в Києві цілу лінію метро.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит – навпаки - заниженою.

20 лютого голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН повідомив журналістам, що Міністерство енергетики Росії передало Україні новий проект газового договору.

3 березня М.АЗАРОВ повідомив журналістам, що під час візиту в Україну голови Державної Думи Російської Федерації Сергія НАРИШКІНА ним був переданий Україні проект нового контракту, який передбачає зниження вартості газу на 10%. «Це дуже серйозний документ, який відразу ж був переданий Міністерству палива та енергетики України, Міністерству юстиції і іншим міністерствам на детальний розгляд. Ось це все, що я можу сказати на сьогодні», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що наразі проводиться вивчення цього документа.

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