Опозиція пропонує владі звернутися до міжнародного суду з позовом проти «Газпрому»

Опозиція пропонує звернутися до міжнародного суду з позовом проти «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, необхідно «терміново подати до міжнародного суду на «Газпром» і зменшити ціну на газ в цивілізований спосіб».

Крім того, він заявив, що владі для виходу з політичної кризи, в якій знаходиться Україна, необхідно «негайно припинити політичні переслідування, звільнити Юлію ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, забезпечити їх участь у виборах».

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що «влада вщент зруйнувала відносини з Європою і готується до фальсифікації на парламентських виборах». Він зазначив, що влада намагається змінити закон про вибори народних депутатів України. «При цьому Партія регіонів думає, що дуже хитра і намагається робити подання до Конституційного Суду руками своїх сателітів (йдеться про те, що народні депутати із групи «Реформи заради майбутнього» можуть звернутися до КСУ з приводу конституційності низки положень закону про вибори – УНІАН).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Газотранспортні сценарії: реверс і американський газ...

"Газовий" діалог: коли говорити нема про що, "включають" спікера