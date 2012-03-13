Янукович хоче разом з Туркменистаном будувати нові газопроводи

Україна зацікавлена у розвитку відносин з Туркменістаном у сфері ПЕК і, зокрема, в участі у проектах, пов'язаних з будівництвом нових газопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на зустрічі зі своїм туркменським колегою Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

«Нас дуже цікавлять спільні роботи в сфері ПЕК, оскільки той потенціал, який є в Україні, може бути повною мірою задіяний Туркменістаном у сфері видобування і транспортування природного газу», - сказав Президент України. Він підкреслив, що Україна вважає дуже перспективним розвиток каспійсько-чорноморського напряму транспортування газу. «Воно є цікавим для обох країн, і Україна має намір брати участь як у питанні облаштування газових родовищ - готова запропонувати своє устаткування і труби, також Україна готова розглянути будь-які ваші (Туркменістану – УНІАН) пропозиції, які є для вас прийнятними у плані транспортування газу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, Україна також готова брати участь у розвитку другої гілки трубопроводу Малай – Багтиярлик. Зокрема, українська сторона готова продовжувати поставки свого устаткування і труб на будівництво другої черги трубопроводу. Також цікавим для України є будівництво газопроводу Туркменістан – Афганістан – Пакистан – Індія. «Це також той проект, який для нас є дуже важливим і цікавим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він нагадав, що в цьому проекті бере участь українська компанія «Південьнафтогаз». При цьому В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу свого туркменського колеги на те, що існує пропозиція науково-виробничої корпорації «Енергосоюз» про модернізацію 5-го енергоблоку Марийської ГЕС.

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