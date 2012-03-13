ВР відклала до 16 березня розгляд законопроектів щодо реформування нафтогазового комплексу

Верховна Рада відклала до 16 березня розгляд законопроектів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 378 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, раніше, коли голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про розгляд даних законопроектів, фракції "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС заблокували трибуну парламенту.

В.ЛИТВИН запропонував перенести розгляд даних законопроектів на п’ятницю, 16 березня. За його словами, під час Години запитань до уряду в п’ятницю міністр енергетики та інші урядовці поінформують парламент щодо змісту даних законопроектів.

В.ЛИТВИН зазначив, що уряд переконує, що не йдеться про приватизацію газотранспортної системи, а мова йде виключно про виконання Енергетичної хартії, оскільки «не може бути монополіст, який добуває газ, доставляє і транспортує газ».

В.ЛИТВИН підкреслив, що якби йшлося про приватизацію ГТС, то тоді б розглядалися зміни до законодавства, яке містить перелік об’єктів, які не підлягають приватизації, оскільки в цьому переліку є і ГТС України.

Після перепалки народні депутати погодилися перенести розгляд даних законопроектів, оскільки В.ЛИТВИН зазначив, що якби він хотів, то вже б сьогодні поставив на голосування в першому читанні ці законопроекти без обговорення, мотивуючи це тим, що немає змоги через блокування розглядати їх в сесійній залі.

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