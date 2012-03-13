ДІЯР схвалила ТЕО будівництва 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на колегії ДІЯР у вівторок, 13 березня.

Рішенням, зокрема, схвалені висновки державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, яка була виконана при залученні Державного науково-технічного центру ядерної безпеки.

Водночас, ТЕО будівництва блоків схвалено з низкою застережень, які пов'язані в першу чергу з необхідністю обгрунтування можливості інтеграції існуючих будівельних конструкцій енергоблоків у проект реакторної установки типу ВВЕР-1000/В-392.

Нагадаємо, голова ДІЯР Олена МИКОЛАЙЧУК неодноразово висловлювала думку про сумнівну доцільність використання існуючих будівельних конструкцій блоку, які споруджувалися в 1985-1990 рр., під проект застарілої реакторної установки проекту типу ВВЕР-1000/В-320. Водночас, НАЕК «Енергоатом» за підсумками низки підтверджуючих експертиз проектних організацій вважає виправданим їх використання для скорочення часу будівництва й здешевлення вартості проекту.

Тим часом, прийнятою у вівторок постановою ДІЯР зобов'язала «Енергоатом» на стадії підготовки робочого проекту й попереднього звіту щодо безпеки будівництва блоків підтвердити й обгрунтувати доцільність використання цих конструкцій. При цьому регулятор запропонував експлуатуючій організації при проектуванні «врахувати варіант, за якого використання існуючих будівельних конструкцій є неможливим».

Крім того, ДІЯР зобов'язав «Енергоатом» на стадії проектування врахувати оновлені вимоги до безпеки ядерних установок, сформульовані на рівні МАГАТЕ за підсумками аварії на японській АЕС «Фукусіма».

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинено в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. На сьогодні будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 – 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва й введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройэкспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройэкспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройэкспорта», який представив проект реакторної установки В-392.

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