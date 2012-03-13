Україна в січні скоротила імпорт газу на 35%

Україна в січні скоротила імпорт природного газу на 34,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 1 млрд. 51,976 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, обсяг імпорту природного газу в січні в загальному обсязі імпорту склав 19,3%.

Водночас, як відзначили в Держстаті, в січні Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 9,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 279,556 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні склав 5,2%.

Експорт природного газу та сирої нафти з газовим конденсатом в січні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу на 49,5%, в порівнянні з 2010 роком, до 14 млрд. 46,028 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсязі імпорту склав 17,0%.

У 2011 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,4%, порівняно з 2010 роком, до 4 млрд. 272,365 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2011 році склав 5,2%.

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