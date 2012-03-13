ВР планує вивести нафту, газ та електроенергію із процедури держзакупівель

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. За даний проект проголосували фракції Партії регіонів, КПУ та Народної партії.

Даним законопроектом передбачено встановити правові та економічні засади здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності.

Законопроектом передбачено, що його дія поширюється на всіх замовників та закупівлю товарів, робіт і послуг, які:

- повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн. (в будівництві - 300 тис. грн.), а робіт - 1 млн. грн.;

- здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 2,5 млн. грн., а робіт - 5,5 млн. грн.

В законопроекті виписані особливості здійснення закупівель.

В документі передбачено, що без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”, замовник здійснює закупівлі: товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються в ряді напрямків, визначених законопроектом, їх дочірніми підприємствами; підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику; підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу.

Також без застосування процедур закупівель замовник здійснює закупівлі паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (в тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів); товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не має спеціального або ексклюзивного права на продаж таких товарів та інші суб’єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник; нафти сирої та/або газового конденсату, які були імпортовані (ввезені) на територію України для виробництва готових нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації.

В прикінцевих положеннях зазначається, що закон набере чинності з моменту його оприлюднення, а ряд положень цього закону набере чинності з 1 січня 2013 року.

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО наголосив, що «більш корупційного законопроекту ВР ще не бачила».

За його словами, в урядовому законопроекті передбачено, що «половину галузей треба вивести із закону про державні закупівлі». Він підкреслив, що, по суті, в даному законопроекті передбачено, що «нафту, газ, електроенергію не треба контролювати, не треба їх проводити через тендери». За його словами, завдяки даному законопроекту з-під тендерних закупівель можна вивести будь-які галузі. М.ТОМЕНКО підкреслив, що в даному законопроекті міститься цілий ряд норм, якими «стратегічну енергетичну галузь повністю віддаємо на відкуп кількох чиновників». За словами віце-спікера, «на підставі розслідування ті люди, які подали даний законопроект (у ВР даний законопроект зареєстрований від Кабміну – УНІАН), точно підпадають під наше антикорупційне законодавство».

Народний депутат України Володимир КАПЛІЄНКО (група «Реформи заради майбутнього») також підкреслив, що даний законопроект, «безумовно, є лобістським».

Народний депутат Ярослав СУХИЙ (фракція ПР) зазначив, що даний законопроект «можна назвати скандальним».

Він підкреслив, що не впевнений, що даний законопроект потрібно підтримати в такому вигляді, в якому він поданий Кабінетом міністрів України.



