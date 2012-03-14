Сильні статдані із США підняли ціну нафти до максимуму за останні два дні

На світових торгах в середу, 14 березня, ціни на нафту знаходяться в районі максимуму за останні два дні на тлі сильних статданих із США.

Так, вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,09 долара, або на 0,08% - до 106,8 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent скоротилася на 0,06 долара, або на 0,05%, - до 126,16 долара за барель.

З оптимізмом інвестори сприйняли дані щодо роздрібного продажу в США за лютий ц.р., які свідчать про зростання показника на 1,1% після збільшення на 0,4% місяцем раніше. Дані повністю збіглися з прогнозами аналітиків.

У той же час на ринок нафти тиснуть дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси "чорного золота" в країні за минулий тиждень збільшились на 2,8 мільйона барелів. При цьому Міністерство енергетики США може в середу повідомити про їх зростанні на 1,6 мільйона барелів, передає Bloomberg.