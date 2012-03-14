У Білорусі зросли роздрібні ціни на бензин і дизпальне

Мінськ. Концерн «Белнафтохім» затвердив нові відпускні та роздрібні ціни на нафтопродукти в Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну.

Це вже 12-те збільшення цін на бензин і дизпальне з початку 2011 року і перше цього року.

Зокрема, роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне, що реалізуються через білоруські АЗС, збільшилися в середньому на 5% і з 14 березня 2012 складають за 1 літр: бензин Нормаль-80 - 5700 білоруських рублів, бензин АІ-92 - 6000 рублів, бензин АІ-95 - 6450 рублів, дизельне пальне - 6600 рублів.

«Перегляд цін на нафтопродукти проведений у зв'язку із зростанням котирувань вартості нафти в березні 2012 року, порівняно з груднем 2011 року, на 17%, а також з метою поетапного зближення цін на товари в країнах Митного союзу і підвищення ефективності роботи білоруських нафтопереробних заводів», - пояснили в концерні «Белнафтохім».

При цьому там додали, що діючі роздрібні ціни на нафтопродукти з урахуванням збільшення залишаються нижче рівня аналогічних цін у Росії на 18-25%.

Довідка УНІАН. Попереднє подорожчання бензину в Білорусі відбулося 3 грудня 2011 року, тоді ціни підвищилися на 10%.

Офіційний курс білоруського рубля до долара США, встановлений Нацбанком Білорусі на сьогоднішній день, складає 8200 рублів за 1 дол.

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