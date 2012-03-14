Богословська заявляє про поновлення держреєстрації корпорації ЄЕСУ

Голова парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє про поновлення державної реєстрації корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА повідомила сьогодні журналістам за результатами діяльності ТСК.

"В результаті діяльності ТСК було скасовано рішення про незаконну ліквідацію ЄЕСУ і сьогодні її реєстрація поновлена. І вже після того, як ТСК працювала, Росія надіслала лист про борг у 405 млн. дол. з вимогою його погашення за рахунок держбюджету", - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, корпорація ЄЕСУ була ліквідована восени 2009 року "за позовами податкових адміністрацій, які безпосередньо підпорядковувалися Ю.ТИМОШЕНКО". "Це була спроба списати ці борги, оскільки - не існує компаній, не існує боргів", - пояснила голова ТСК.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем'єра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній".

У лютому 2012 року було завершено досудове розслідування цієї справи, а її матеріали були передані для ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО.

10 лютого Київський райсуд Харкова встановив остаточний термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо діяльності ЄЕСУ - 28 березня. Згідно з постановою суду, у разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

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