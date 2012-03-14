«Нафтогаз» має намір купувати російський газ у німецької RWE, заявив Азаров

НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість придбання російського газу у німецької RWE, що обійдеться дешевше, ніж закупівля його у російського «Газпрому».

Про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв'ю газеті Die Welt.

«Наш «Нафтогаз» планує купувати у німецької RWE, з поставками у реверсному режимі, російський газ. Ми, як і раніше, сподіваємося на новий газовий контракт з Росією. Інакше ми купуватимемо фактично російський газ у німецької компанії, який буде ще дешевшим, ніж безпосередньо з Росії. Це було б парадоксально», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2011 року НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз» і компанія RWE Dea AG підписали Меморандум, що передбачає подальшу співпрацю з вивчення територій спільного інтересу на шельфі Чорного моря і збільшення видобутку вуглеводнів в Україні.

Україна веде з Росією тривалі переговори про перегляд газових контрактів, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

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