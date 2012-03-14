ДТЕК викупив 880 МВт перетину на Європу, Білорусь і Молдову у квітні

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять до структури приватного енергхолдингу ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 880 МВт за напрямами до Східної Європи, Білорусі і Молдови для експорту електроенергії у квітні.

Про це УНІАН повідомили у НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у середу, 14 березня.

Згідно з повідомленням, зокрема, «Східенерго» придбало 145 МВт перетину у напрямі до Словаччини, Угорщини і Румунії, 235 МВт у напрямі до Польщі, а також 250 МВт українсько-білоруського перетину. Водночас «Пауер Трейд» придбала перетин «ОЕС України – ОЕС Молдови» 250 МВт.

Всі лоти придбані за стартовою ціною 1 тис. грн. Обидві компанії холдингу заплатять за викуплені лоти сумарно 11 тис. грн.

Лоти російського перетину було знято з торгів через відсутність попиту.

Нагадаємо, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії у 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінуюче становище на східноєвропейському (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), молдавському і білоруському напрямах експорту електроенергії.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.