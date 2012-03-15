Язєв: Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ
Москва. Газові переговори не закінчуються, тому що Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ заявив президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ.
«Вимоги української сторони необгрунтовані. Ми готові до переговорів і беремо участь у них, але хотілося, щоб вимоги були розумними і обгрунтованими. Українська сторона не пропонує нічого натомість - просто вимагає прямолінійно, тупо знизити ціну на газ, який постачається», - сказав В.ЯЗЄВ.
При цьому він підкреслив, що постачання здійснюються відповідно до контрактів, підписаних до 2019 року.
«Володимир Володимирович (ПУТІН) якось давно, не в цю виборчу кампанію, говорив: а ви нам що?», - нагадав В.ЯЗЄВ.
За словами В.ЯЗЄВА, той факт, що підписант цих угод Юлія ТИМОШЕНКО сидить у в'язниці, - «це справа українського правосуддя, і я його не маю наміру коментувати, а наш контракт - він має міжнародну юрисдикцію».
«Хай Україна звертається в Стокгольмський арбітраж», - запропонував В.ЯЗЄВ.
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