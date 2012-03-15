Ціни на нафту змінюються різноспрямовано на даних про запаси у США

Світові ціни на нафту в четвер змінюються різноспрямовано на тлі чергових тижневих даних про запаси "чорного золота" у США, свідчать дані бірж.

Вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.39 мск підвищилася на 0,25 долара, або на 0,24%, - до 105,68 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,04 долара, або на 0,03%, - до 124,93 долара за барель.

У середу ввечері стало відомо, що комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 9 березня, збільшилися на 1,8 мільйона барелів, або на 0,5%, - до 347,5 мільйона барелів. При цьому аналітики, опитані агентством Bloomberg, очікували зростання на 1,6 мільйона барелів.

У той же час загальні запаси бензину знизилися на 1,4 мільйона барелів, або на 0,6%, і склали 228,1 мільйона барелів.

"Ринок застряг в діапазоні 105-108 доларів за барель нафти, - заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg головний ринковий стратег CMC Markets Asia Pacific Pty Майкл Маккарті (Michael McCarthy). - Нам потрібен стимул, щоб вийти з цього діапазону, а дані про запаси не містять і натяку на зниження".