ВР внесла зміни до законів про ринок природного газу та теплопостачання

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 250 із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що на кошти, які знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їхніх структурних підрозділів, а також суб’єкта, уповноваженого Кабінетом міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, що здійснює продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу.

На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню.

Також Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про теплопостачання” (№9399).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 253 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що у разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).

Також законом передбачено, що договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання за попередній період.

Згідно з законом, учасник (засновник) теплопостачальної або теплогенеручої організації у разі прийняття рішення про її ліквідацію забезпечує погашення боргу такої організації перед постачальниками енергоносіїв.

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