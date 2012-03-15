Україні не варто боятися будівництва «Росатомом» двох блоків Хмельницької АЕС – Язєв

Москва. Україні не варто боятися будівництва «Росатомом» двох блоків Хмельницької АЕС».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Реактори нового типу значно безпечніші й надійніші, ніж ті, які були на Чорнобильській АЕС, коли персонал докладав величезних зусиль щоб зробити цю аварію. Зараз це не повториться – щодо конструкції ми гарантію даємо, а експлуатація – це вимоги до української сторони», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, після подій на «Фукусімі» Росія підвищила вимоги безпеки до своїх АЕС.

«У нас вимоги набагато жорсткіші, ніж вимагає МАГАТЕ для проектування, будівництва і нагляду за АЕС», - сказав він.

Він також повідомив, що на російських АЕС існує кілька незалежних одна від одної систем активного і пасивного захисту.

В.ЯЗЄВ зазначив, що атомну енергію найближчим часом замінити не вдасться. Так, у Бельгії виробляється за допомогою АЕС 51% електроенергії, у Болгарії – 33%, в Чехії – 33%, у Фінляндії – 28%, у Франції – 74%, в Німеччині – 23%, незважаючи на прийняття рішення закрити АЕС, додав він.

«Така колосальна кількість електроенергії виробляється за допомогою атома. Замінити його в разі масової відмови від АЕС сьогодні нічим», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він переконаний, що атомна енергетика в світі продовжить розвиватися, і до 2035 року в світі видобуватиметься не меншего 20% електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. На сьогодні будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 – 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які постачаються з РФ в Україну. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорта», який представив проект реакторної установки В-392.