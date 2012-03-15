«Київенерго» хоче відключати юросіб-споживачів за борги. У списку: ДПСУ, Мінфін…

Столична енергокомпанія «Київенерго» заявляє про намір відключати від енергопостачання споживачів, які мають статус юридичної особи, накопичили значні заборгованості за поставлену електроенергію.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, поширеному в четвер.

За даними компанії, станом на 1 березня ц.р. заборгованість споживачів вказаної категорії за поставлену електроенергію становить 1,225 млрд. грн. При цьому 83% із загальної суми боргу, або 1,018 млрд. грн., накопичив «Київводоканал».

Крім того, борги установ бюджетної сфери перед компанією на звітну дату досягли 32,6 млн. грн. Характерно, що серед найбільших боржників компанія вказує Державну податкову службу з боргом 889,9 тис. грн. і Міністерство фінансів - 418,6 тис. грн.

Борг промислових підприємств перед компанією становить 15,4 млн. грн. Найбільшими боржниками є завод «Буревісник» з боргом 5,454 млн. грн. і завод «Більшовик» – 735,9 тис. грн.

«У разі непогашення боргів компанія має намір відключити боржників від електропостачання. Про цей «Київенерго» їх повідомила в установленому порядку. Також були повідомлені відомства, в чиєму підпорядкуванні знаходяться боржники», - наголошується в повідомленні енергокомпанії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). ДТЕК є вертикально-інтегрованим холдингом з виробничого ланцюжка від видобутку і збагачення вугілля до генерації і дистрибуції електроенергії.