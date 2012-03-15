Енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після капремонту

Енергоблок №3 Запорізької АЕС сьогодні об 11 годині 55 хвилин підключено до енергосистеми України після дострокового завершення капітального ремонту.

Про це повідомили УНІАН в інформаційному центрі Запорізької атомної станції.

Як відзначили на ЗАЕС, зараз у роботі всі 6 енергоблоків. Радіаційний фон на станції і ССВЯП - у нормі: на АЕС – 12 мкр/год., на ССВЯП -15 мкр/год.

Нагадаємо, енергоблок №3 ЗАЕС було відключено від енергосистеми 1 січня 2012 р. для проведення планового капітального ремонту. Датою планового завершення ремонтних робіт було визначено 23 березня 2012 року.

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Довідка УНІАН. ЗАЕС – найбільший енергооб'єкт України. Останніми роками станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, яку виробляють атомні станції України, і понад 21% загального обсягу електроенергії в країні.