«Надра України» і шведська Shelton Petroleum підписали меморандум про співпрацю

Національна акціонерна компанія «Надра України» і компанія Shelton Petroleum (Швеція) підписали Меморандум про взаємну співпрацю і Угоду про конфіденційність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК «Надра України».

У повідомленні наголошується, що документ було підписано в рамках візиту голови правління НАК «Надра України» в м. Торонто (Канада) на початку березня.

Компанія відзначає, що цей меморандум сприятиме подальшому залученню іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази України.

Крім того, НАК «Надра України» підписала Меморандум про взаємну співпрацю з канадсько-українською торговою палатою.

Також, НАК «Надра України» провела робочі наради з представниками канадських компаній East Coal Inc. і Black Iron щодо перспектив співпраці з Україною.

Водночас відбулися консультації з іншими зацікавленими у співпраці канадськими гірничо-видобувними та інвестиційними компаніями, зокрема Century Iron Mines Corporation і IBC Advanced Alloys.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами у сфері геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геолого-розвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Компанія Shelton Petroleum (Швеція) спеціалізується на розвідці і розробці концесій у Росії і багатих ресурсами басейнах України.

В Україні працює СП «Каштан Петролеум Лтд.» – спільне підприємство ПАТ «Укрнафта» і дочірньої компанії Shelton Petroleum.