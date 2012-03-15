Лисичанський НПЗ зупинив виробництво нафтопродуктів

ПАТ«ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.) завершує підготовчі роботи для переходу в режим ремонту – сьогодні зупиняється установка гідроочищення дизельних палив, що є останньою (кінцевою) в ланцюжку виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «ТНК-BP Комерс».

У повідомленні наголошується, що до кінця березня з технологічного режиму буде виведено допоміжні виробничі об'єкти. Після завершення зупинної фази на «Лінику» почнуться позапланові ремонтні роботи. Поки продовжує функціонувати установка поліпропілену, яка завантажується привезеною сировиною (пропан-пропіленова фракція).

«На Лисичанському НПЗ почався процес переведення денного персоналу на скорочений графік роботи в період припинення виробництва. До кінця березня працівників підприємства буде переведено на чотириденний робочий тиждень. Незважаючи на ситуацію, що склалася, працівники заводу одержують усі передбачені Колективною угодою виплати, а компанія робить усе можливе для збереження кадрового потенціалу», - відзначив генеральний директор Лисичанського НПЗ Костянтин ГУСАРОВ.

Нагадаємо, що з 1 березня постачання нафти на завод було припинено.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що нафтопереробка в Україні продовжує генерувати збитки, компанія ТНК-ВР ухвалила рішення припинити постачання сировини на Лисичанський НПЗ вже з 1 березня ц. р. НПЗ зупиняється на поточний ремонт.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щороку переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПАТ «ЛИНИК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.