Світові ціни на нафту в четвер продовжили зниження

10:50, 16 березня 2012
Енергетика
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Ціни на нафту на світових ринках у четвер знизилися на тлі повідомлень про те, що президент США Барак ОБАМА обговорював з прем'єр-міністром Великобританії Девідом КЕМЕРОНОМ можливість використання стратегічного запасу нафти США для стабілізації ринку, передає РІА "Новини".

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 0,32 долара - до 105,11 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,42 долара - до 123,55 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів в Лондоні впала на 1,98 долара - до 122,6 долара за барель.

Б.ОБАМА і Д.КЕМЕРОН обговорювали можливість "розкриття" стратегічних запасів нафти США в зв'язку з тим, що ринок енергоресурсів може відчути дефіцит поставок у зв'язку з санкціями проти імпорту нафти з Ірану.

Цей факт вплинув на динаміку зміни цін на "чорне золото" навіть незважаючи на те, що офіційні представники глав двох держав не прийняли ніякого рішення щодо використання нафтового резерву.

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