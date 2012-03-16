Макуха: відсутність закону про реформування нафтогазового комплексу гальмує модернізацію ГТС

Відсутність закону про реформування нафтогазового комплексу України гальмує реалізацію проектів по модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА, виступаючи у Верховній Раді під час Години уряду.

«Сьогодні у нас вже є певні проблеми. Фактично припинилася реалізація першого пілотного проекту з модернізації газотранспортної системи України – модернізації газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", яка передбачає залучення коштів європейських фінансових організацій», - сказав В.МАКУХА.

Він відзначив, що має підтвердження керівників міжнародних фінансових організацій про неможливість виділення коштів без реформування НАК «Нафтогаз України». «Я можу послатися на листи президента Європейського банку пана МІРОВА (президент Європейського банку реконструкції і розвитку Томас МІРОВ - УНІАН) та інших, які наполягають на тому, що поки не проходитимуть реформи нафтогазового комплексу, таке фінансування надаватися не буде», - сказав В.МАКУХА.

Він відзначив, що Міненерговугілля підтримує ухвалення відповідного законопроекту в редакції, запропонованій депутатом Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року НАК «Нафтогаз України» підписав з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) документи про кредитування модернізації газотранспортної системи України.

Згідно з документами, кошти по 154 млн. дол. від кожного банку планувалося виділити в 2011 році після надання компанією Mott MacDonald звіту про проект модернізації.

Проте наприкінці вересня єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР заявив, що модернізація української ГТС з фінансуванням з боку ЄБРР, Світового банку і ЄІБ може розпочатися у 2012 році.