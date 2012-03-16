Бойко переговорив з Еттінгером у телефонному режимі

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і єврокомісар з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР сьогодні вранці провели переговори у телефонному режимі.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

«Переговори пройшли у телефонному режимі», - сказав співбесідник агентства.

Нагадаємо, що сьогодні на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що Ю.БОЙКО проводить у Києві переговори з Г.ЕТТІНГЕРОМ.

Він також відзначив, що очікується, що після зустрічі Ю.БОЙКО візьме участь у Годині уряду у ВР.

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