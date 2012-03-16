Експерт прогнозує збільшення роздрібних цін на бензин і дизпальне

Директор ТОВ «Консалтингова група «А-95» Сергій КУЮН прогнозує збільшення роздрібних цін на високооктановий бензин А-95 в березні до 11 грн./літр, а на дизельне пальне - до 10 грн./літр.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

«В Україну продовжиться зростання цін на нафтопродукти, що буде викликане рекордними цінами на нафту на світовому ринку. Протягом останнього місяця нафтові ціни утримуються вище 120 дол./бар., а в березні стабільно перевищують 125 дол./бар. Зростання цін з початку року склало 13,6%», - сказано в повідомленні.

Компанія зазначає, що Україна дублює цю тенденцію, однак з істотним відставанням. З початку року середня вартість бензину А-95 на АЗС підвищилася на 1,4%, на ДТ - на 0,7% (відповідно до 10,44 грн./літр і 9,73 грн./Літр).

На думку експертів консалтингової групи «А-95», це стало можливим завдяки диверсифікованій системі постачання нафтопродуктів на ринок України, що забезпечує надлишкові запаси палива всіх марок нафтопродуктів і об'єктивне ціноутворення.

Водночас, експерти відзначають, що у вартості нафтопродуктів на АЗС в Україні близько 55% становить нафта.

«У зв'язку з напруженістю на світовому ринку нафти в березні ми очікуємо істотну корекцію цін на українських автозаправках», - зазначив С.КУЮН.

За прогнозами фахівця, рівень ціни на бензин А-95 стандарту Євро-5 може перевищити позначку в 11 грн./літр, дизельне пальне - 10 грн./літр.

Другою за значимістю складовою у вартості нафтопродуктів є податки - акцизний збір і ПДВ. У консалтинговій групі «А-95» звертають увагу на те, що за останній рік акцизний збір на бензин був підвищений на 50%, або на 66 євро/тонна, що еквівалентно 65 коп./літр, і що відповідно стало потужним стимулом зростання цін на бензин в 2011 р. На сьогодні частка податків в ціні бензинів в середньому становить 35%, дизпального - 22%.

Експерт зазначає, що за відсутності достатніх обсягів внутрішнього видобутку нафти, яка забезпечує не більше 20% потреб країни в паливі, єдиною можливістю оперативно впливати на «паливні» ціни є регулювання податкового навантаження.

«Навесні минулого року уряд вже випробував метод зниження акцизів в період екстремального зростання цін, і це дозволило стабілізувати ситуацію», - нагадав С.КУЮН.

На думку експерта, чиновникам необхідно вивчити питання диференційованої шкали акцизів на бензин, які б автоматично знижувалися в період високих нафтових цін і зростали в періоди більш сприятливої цінової кон'юнктури.

Між тим, зниження податків на дизельне пальне в консалтинговій групі «А-95» вважають неефективним з точки зору зниження цін, оскільки акцизи на цей продукт мінімальні. За даними групи, ціни на дизпальне в Україні є найнижчими в Європі, бо акцизний збір на нього в 10 разів менший, ніж у середньому по 27 країнам Євросоюзу (46 євро/тонна проти 410 євро/тонна до ЄС).

«Аграрний сектор України є експортоорієнтованим сегментом економіки, конкурентоспроможність якого на світовому і внутрішньому ринку забезпечується в тому числі і найнижчими серед основних конкурентів цінами на паливно-мастильні матеріали. В цілому для виваженого та ефективного регулювання ринку нафтопродуктів необхідна спільна робота чиновників і учасників ринку», - відзначають в «А-95».

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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