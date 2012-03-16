РНБО найближчим часом розгляне питання щодо функціонування української ГТС

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України найближчим часом буде розглянуто питання щодо функціонування української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, питання роботи об’єктів паливно-енергетичного комплексу завжди були питаннями національної безпеки, не винятком є і функціонування ГТС.

Говорячи про доцільність створення консорціуму з управління українською ГТС, секретар РНБО висловився за створення відповідного трьохстороннього консорціуму.

Він зауважив, що зараз тривають відповідні переговори, і щойно вони завершаться, це питання буде винесено на розгляд РНБО.

Крім того, на засіданні Ради нацбезпеки, за словами А.КЛЮЄВА, планується розглянути питання енергозбереження.

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